Ufficiale Ex freccia dello United, Nani annuncia l'addio al calcio: "È ora di voltare pagina"

vedi letture

"Tutto ha una fine". Parole sante, specie se proferite da Luis Nani, meglio noto solo come Nani, che ha deciso di dire addio una volta per tutte al mondo del calcio. A 38 anni l'ala sinistra portoghese che si è lanciata nel calcio che conta a partire dalle giovanili dello Sporting Lisbona, ottenendo poi la chance più unica che rara di vestire la maglia del Manchester United.

Dal 2007 al 2014, vivendo quanto più possibile la vita sotto i comandi di un mostro sacro come Alex Ferguson in panchina. Nel corso dell'illustre carriera, per altro, Nani ha assaporato attimi di Serie A con la maglia della Lazio, con una breve parentesi al tramonto di carriera al Venezia.

Addio, amici addio

Il giorno fatidico è arrivato, Nani ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e porre fine alla sua carriera da calciatore. L'annuncio è arrivato dallo stesso ex Red Devils, che in un video girato si ritrae e dichiara: "È arrivato il momento di dire addio, ho deciso di concludere la mia carriera da giocatore professionista. È stata un’esperienza straordinaria e voglio ringraziare ogni singola persona che mi ha aiutato e supportato nei momenti alti e bassi durante una carriera che è durata oltre 20 anni e mi ha regalato tanti ricordi indimenticabili. È ora di voltare pagina e concentrarmi su nuovi obiettivi e sogni. A presto! Grazie", la chiosa del post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale.