Ufficiale Il Werder licenzia Werner: il tecnico non ha voluto prolungare il contratto oltre il 2026

Decisione a sorpresa del Werder Brema. Il club tedesco si separa dall'allenatore Ole Werner con effetto immediato, dopo che quest'ultimo ha comunicato alla dirigenza l'intenzione di non estendere il suo contratto oltre la scadenza prevista per giugno 2026.

"Siamo davvero dispiaciuti per questa decisione, perché avremmo potuto facilmente immaginare di lavorare con Ole a lungo termine. Tuttavia, abbiamo bisogno di continuità e chiarezza per il futuro di questo ruolo, ed è per questo che abbiamo deciso di separarci da Ole. Questa decisione è stata sostenuta all'unanimità anche dal consiglio di sorveglianza. Soprattutto quando si tratta della pianificazione della squadra, del suo continuo sviluppo e della nostra direzione futura, è essenziale poter pianificare a lungo termine in questa posizione. Fin dall'inizio volevamo evitare di iniziare la stagione con un allenatore all'ultimo anno di contratto. La decisione di Ole di non rinnovare il suo contratto ci ha spinto a prendere questa decisione ora, poiché è estremamente difficile procedere con la pianificazione quando non è chiaro chi sarà l'allenatore l'anno prossimo", ha spiegato Clemens Fritz, direttore generale del Werder.

"Vorremmo ringraziare Ole per gli ultimi tre anni e mezzo e per l'eccellente lavoro svolto al Werder Brema. Abbiamo avuto con lui un rapporto di lavoro molto solido e basato sulla fiducia. Ole ha costantemente sviluppato la squadra e ha avuto un ruolo fondamentale nel riportare il Werder in Bundesliga", ha aggiunto Fritz.

"Non prolungare il mio contratto è stata una decisione tutt'altro che facile per me", ha detto Ole Werner. "Ma ho spesso detto che il mio lavoro consiste nello sviluppo di un club. E una volta raggiunto un certo punto, di solito ci sono due opzioni: o si apportano cambiamenti, o si cambia allenatore. Per me era chiaro che dopo la scadenza del mio contratto - e dopo quattro anni e mezzo - fosse necessario un cambio di allenatore per consentire un ulteriore sviluppo. Ecco perché ho preso la decisione per la prossima estate e ho informato la dirigenza del club. Capisco la decisione del Werder dal punto di vista del club. Ho trascorso momenti meravigliosi a Brema con il mio staff tecnico, uno staff fantastico, una squadra fantastica e i dirigenti del club, di cui ho sempre sentito il supporto".