Ufficiale Alaves avanti con Coudet. Il tecnico argentino ha rinnovato per un'altra stagione

Il Deportivo Alavés ed Eduardo 'Chacho' Coudet hanno raggiunto un accordo per estendere il contratto dell'allenatore fino a giugno 2026. Ecco il comunicato ufficiale: "Eduardo Germán Coudet (Buenos Aires, Argentina, 9/12/1974) è arrivato a Vitoria-Gasteiz nel dicembre 2024, con l'obiettivo di garantire la permanenza del Glorioso in Prima Divisione. Al termine della stagione, la squadra di Vitoria non solo ha raggiunto il suo obiettivo, ma lo ha fatto a una giornata dalla fine, guadagnandosi l'opportunità di salutare la stagione davanti ai propri tifosi a Mendizorrotza in tutta serenità.

Con Chacho Coudet alla guida dell'Alavés, la squadra ha registrato un netto trend in crescita, soprattutto nel tratto finale, essendo riuscita a conquistare 11 degli ultimi 18 punti, con quattro clean sheet nelle ultime sei partite. In totale, sotto la guida del tecnico argentino, la squadra di Babazorro ha conquistato 28 punti: sei vittorie e dieci pareggi, fondamentali per restare nella massima serie.

Il Deportivo Alavés e il Chacho Coudet hanno firmato un nuovo contratto, dimostrando così il loro impegno a continuare a lavorare insieme per sviluppare un progetto sportivo che permetterà loro di tornare a competere ai massimi livelli del calcio nazionale".