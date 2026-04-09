Ufficiale Incredibile Aliou Cissé: via dalla Libia dopo 10 partite, diventa ct dell'Angola

Aliou Cissé, ex difensore internazionale che ha guidato come capitano il Senegal fino ai quarti di finale del Mondiale 2002, si è dimesso mercoledì dall'incarico di allenatore della Libia dopo sole 10 partite alla guida della squadra (nominato l'11 marzo scorso). Tutto per... cambiare panchina. Infatti il tecnico 50enne Cissé ha ufficialmente firmato un contratto di 4 anni con l'Angola per diventare il nuovo ct.

Cissé è stato anche l'allenatore del suo Paese d'origine, il Senegal, per quasi 10 anni (dal 2015 al 2024), con 101 partite alle spalle e la conquista del suo primo titolo storico in Coppa d'Africa nel 2021, dopo aver perso la finale del 2019. Adesso si appresta a dare origine a un percorso di ricostruzione al timone dell'Angola.

I Palancas Negras hanno vinto il proprio girone di qualificazione per raggiungere la Coppa d'Africa 2025 in Marocco, ma la fase finale del torneo si è conclusa con una delusione. Con un terzo posto nel Gruppo B dietro a Egitto e Sudafrica, collezionando solo due punti, superati dalla Tanzania per il numero di gol segnati nella corsa a uno dei quattro posti riservati alle migliori terze classificate.

Il traguardo più prestigioso mai raggiunto dall'Angola in Coppa d'Africa sono i quarti di finale nel 2008 e nel 2010; inoltre, la nazionale si è qualificata per il Mondiale 2006 in Germania, la sua unica apparizione nella rassegna iridata. Al momento i Palancas Negras occupano l'89^ posizione nel ranking mondiale.