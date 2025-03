Ufficiale L'Osijek non aspetta più: Federico Coppitelli viene esonerato, decisivo il crollo nel 2025

Federico Coppitelli non dorme sonni tranquilli. Stando a quanto trapelato dai media in Croazia, precisamente dal quotidiano 24sata, già dalla sconfitta incassata contro lo Slaven Belupo dell'1 marzo la posizione del tecnico italiano era stata seriamente messa in discussione e i vertici dell'Osijek avevano deciso di dargli un'ulteriore opportunità fino alla pausa del campionato.

Ufficiale

Ma la sconfitta per 3-0 subita con la Lokomotiva evidentemente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti l'Osijek ha ufficializzato sui propri social media la decisione di esonera Coppitelli. Non è più l'allenatore della squadra croata. L'allenatore italiano conclude così la sua esperienza sulla panchina dei bianco-blu dopo 33 partite e 260 giorni in carica. Il suo mandato è stato il più lungo dalla partenza di Nenad Bjelica, nel frattempo il club ha cambiato ben cinque allenatori.

Il motivo del cambio

La squadra sarà affidata a Tomislav Radotić come tecnico ad interim, invece il nome più accreditato come nuovo allenatore è Simon Rožman. Stando a quanto riferito, i dirigenti del club si sono incontrati con Coppitelli e gli hanno comunicato che la collaborazione era terminata prima della scadenza del contratto, che sarebbe dovuto durare fino all'estate del 2026. Alla fine, il crollo deludente nel 2025 hanno segnato la fine del suo mandato.