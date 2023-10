Le pagelle del Borussia Dortmund - La difesa regge l'urto rossonero, Fullkrug opaco

vedi letture

Risultato finale: Borussia Dortmund-Milan 0-0

Kobel 6 - Primo tempo quasi inoperoso per lui, che però in una circostanza viene graziato da Giroud. Decisamente più coinvolto dopo l'intervallo, con un paio di ottime respinte.

Ryerson 5,5 - Spinge qualche volta sulla destra mentre, in fase difensiva, soffre le improvvise accelerazioni di Leao.

Hummels 6,5 - Troneggia a centro area, venendo difficilmente superato dagli attaccanti avversari e non calando mai di concentrazione.

Schlotterbeck 6,5 - Nonostante debba convivere con giallo fin dal primo tempo, non si risparmia sul piano degli interventi e delle chiusure.

Bensebaini 6,5 - Divide il settore sinistro con Malen, accompagnando in più occasioni l'azione offensiva e arrivando al cross o al tiro da fuori. Più coinvolto nel non possesso, e ugualmente positivo, nella ripresa.

Emre Can 6 - Schierato un po' a sorpresa da Terzic dal 1', ripaga dando buone geometrie alla squadra oltre che la sua consueta fisicità.

Ozcan 6,5 - Non si vede con giocate ad effetto, ma fa sentire la sua presenza in mezzo al campo recuperando tanti palloni.

Brandt 5,5 - Del trio alle spalle di Fullkrug è il meno in evidenza, sia in fase di rifinitura che a livello di conclusioni verso la porta. Dal 64' Adeyemi 6 - Con il suo ingresso in campo, porta intraprendenza sulla destra.

Reus 6 - Oltre a dare qualità alla manovra offensiva giallonera, segue come un'ombra Reijnders limitandolo al meglio quando prova ad impostare. Cala nella seconda frazione di gioco. Dal 72' Nmecha 6 - Entra con il giusto piglio, proponendosi spesso in avanti e andando anche al tiro.

Malen 6 - Tra i migliori nella prima frazione di gioco, visto che crea diversi pericoli negli ultimi metri e mette in serie difficoltà Calabria sulla sinistra. Con il passare dei minuti, però, il Milan gli prende le misure. Dal 72' Bynoe-Gittens 6 - Buon finale di gara, con un paio di iniziative sul fronte sinistro dell'attacco.

Fullkrug 5,5 - Nonostante la continua presenza del Dortmund in area avversaria, fatica a rendersi pericoloso. Ha un'occasione nel primo tempo, non creando eccessivi problemi a Maignan. Dall'84' Moukoko sv.

Edin Terzic 6 - Partita gagliarda da parte dei suoi, che alternano momenti in cui si fanno vedere con continuità in avanti ad altri di sofferenza contro il veloce attacco rossonero. Punto nel complesso meritato, squadra in crescita dopo il ko col PSG.