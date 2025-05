Hummels: "Roma meravigliosa, legato a tutto. Ora smetterò di giocare e farò delle riflessioni"

In collaborazione con Idealista, nella rubrica 'A casa dei campioni', Matts Hummels si è raccontato tra la Roma, la stagione corrente con il sogno Champions e la vita nella Capitale: "È stata un’avventura meravigliosa. Sono legato a tutto quello che ho vissuto in questa stagione. Come ho ribadito più volte, voglio che sia una storia a lieto fine e voglio chiudere la stagione con la Roma in Europa", ha raccontato il difensore tedesco arrivato da free agent in giallorosso lo scorso settembre e ora in via di scadenza (30 giugno).

Riguardo le ambizioni che Hummels si pone a 36 anni, dopo ben 17 trofei sollevati tra Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa di Germania e Coppa di Lega (tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco), compreso un Mondiale con la Nazionale tedesca nel 2014: "Il calcio è il mio mondo e mi ha dato delle soddisfazioni incredibili. Adesso che smetterò di giocare, farò delle riflessioni e poi capirò la strada migliore da seguire. Il calcio è sicuramente una possibilità".

Invece sulla vita di tutti i giorni nella Capitale e il piacere di risiedere all'ombra del Colosseo: "Roma è una città meravigliosa che non ha bisogno di presentazioni. Viverla in ogni suo aspetto è stato fantastico ed ogni momento vissuto in questa città resterà per me un ricordo indelebile". Infine sulla possibilità di buttarsi nel mondo degli affari immobiliari un giorno: "L’immobiliare è un settore interessante e credo che in futuro potrei investire in questo settore. Mi attira l’idea di farlo".