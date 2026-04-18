Liga Portugal, il Guimaraes vince di misura. Pari senza gol tra Casa Pia e Santa Clara
Il sabato di Liga Portugal, iniziato con il successo del Nacional per 1-0 sull'Alverca e proseguito con lo 0-0 tra Casa Pia e Santa Clara, si chiude con la seconda vittoria di misura della giornata. Esulta il Guimaraes, corsaro sul campo del Gil Vicente. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata:
Venerdì 17 aprile
Rio Ave-AFS 2-2
Sabato 18 aprile
Nacional-Alverca 1-0
Casa Pia-Santa Clara 0-0
Gil Vicente-Guimaraes 0-1
Domenica 19 aprile
Arouca-Estrela
Sporting-Benfica
Braga-Famalicao
Porto-Tondela
Lunedì 20 aprile
Moreirense-Estoril
La classifica
Porto 73
Sporting 71
Benfica 69
Braga 52
Famalicao 47
Gil Vicente 46
Guimaraes 39
Estoril 37
Moreirense 36
Alverca 35
Rio Ave 34
Arouca 32
Santa Clara 29
Nacional 28
Estrela 28
Casa Pia 26
Tondela 21
AVS 13