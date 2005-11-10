TMW Angelino vuole tornare a volare per la Roma: in ritiro col club, l'obiettivo è la conferma

La Roma di Gasperini è a caccia di rinforzi in vista della stagione del ritorno in Champions League, ma un innesto importante potrebbe averlo già in casa. Il nome in questione è quello di Angelino, che freme per tornare a mostrare sul campo il suo valore dopo l'annata più difficile della sua carriera.

Il racconto dell'annata, dalla paura al rientro

Angelino, reduce da una stagione coi fiocchi sotto la guida di Ranieri, ha iniziato da titolare anche con Gasperini giocando da titolare le prime 5 giornate di campionato. Poi lo stop per una bronchite asmatica, che lo ha tenuto ai box per lungo tempo. Periodo complicatissimo, nel quale il giocatore ha perso 15 chili. Un primo rientro a inizio dicembre, giocando nel finale del match di Europa League contro il Celtic. Sembrava il preludio ad una seconda parte di stagione da protagonista in campo, invece il recupero si è rivelato più lungo del previsto e il giocatore nei mesi successivi ha poi accumulato appena 29 minuti nelle sfide contro Panathinaikos, Lecce e Pisa.

Voglia di restare, offerte rispedite al mittente

Chiuso questo anno orribile, l'ex Lipsia è pronto a ripartire. A meno di decisioni drastiche della società, sarà uno dei convocati per il ritiro estivo dove cercherà di guadagnarsi la conferma. Perché il suo desiderio è quello di restare alla Roma. Al momento, è da registrare solo un interesse da parte dell'Espanyol, ma è stato prontamente rispedito al mittente. Angelino vuole convincere Gasperini e ha un'estate per farlo.