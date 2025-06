Ufficiale Lipsia, Ole Werner è il nuovo allenatore. Contratto fino al 2027: "Visione comune"

Il Lipsia riparte da Ole Werner. Sarà il giovane tecnico tedesco il nuovo allenatore dei sassoni: il 37enne tedesco, che ha lasciato il Werder Brema, ha firmato un contratto valido fino al 2027. Werner arriva su una delle panchine più importanti della Bundesliga dopo una crescita costante tra Kiel e Brema.

Originario di Preetz, Werner ha diretto il Werder Brema dal novembre 2021 fino al maggio 2025, portando il club a un ottavo posto in Bundesliga lo scorso anno, a pari punti proprio con il Lipsia. In precedenza, si era messo in luce alla guida dell’Holstein Kiel, portandolo vicino alla promozione in Bundesliga nel 2021. "Ole è un allenatore giovane, ambizioso e con una filosofia di gioco chiara, basata sul possesso palla strutturato, transizioni rapide e pressing aggressivo", ha dichiarato il direttore sportivo Marcel Schäfer. "Siamo certi che sia pronto per questo salto e vogliamo costruire con lui una nuova fase di crescita".

Da parte sua, Werner ha espresso entusiasmo per la nuova sfida: "Il Lipsia rappresenta un calcio offensivo e coraggioso, un ambiente professionale e ambizioso. Abbiamo condiviso una visione comune sin dai primi colloqui e sono felice di iniziare questo percorso". A completare lo staff tecnico di Werner ci saranno i fidati collaboratori Patrick Kohlmann e Tom Cichon. La presentazione ufficiale avverrà nei prossimi giorni.