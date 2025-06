Ufficiale Muslera non è ancora sazio di calcio: a 39 anni l'ex Lazio firma con l'Estudiantes

Fernando Muslera non si volta indietro. Dopo 14 anni al Galatasaray e a Istanbul il portiere argentino di 39 anni ha optato per una nuova avventura al di fuori dell'Europa, in Sudamerica, e ha firmato ufficialmente con l'Estudiantes fino a dicembre 2026. L'ex Lazio si lega così al suo nuovo club con un accordo di 18 mesi.

Comunicato ufficiale

"Fernando Muslera è diventato il primo rinforzo dell'Estudiantes per il secondo semestre del 2025. Il portiere uruguaiano ha firmato un contratto con il club fino a dicembre 2026 e si unisce alla rosa professionale guidata da Eduardo Domínguez per affrontare la fase decisiva della stagione, che prevede la finale della Supercoppa Internazionale contro il Vélez il prossimo 9 luglio e, come grande sfida, l’ottavo di finale di Copa CONMEBOL Libertadores contro il Cerro Porteño.

A 39 anni, Muslera arriva da svincolato e con una carriera che lo posiziona come uno dei portieri sudamericani più importanti delle ultime due decadi. Ha disputato 133 partite con la Nazionale dell’Uruguay, essendo il portiere con più presenze nella storia della Celeste. Ha partecipato a quattro Coppe del Mondo (Sudafrica 2010, Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022) e a cinque edizioni della Copa América, torneo che ha vinto nel 2011, nel nostro Paese.

Oltre alla sua esperienza, Nando arriva al club in piena attività: ha giocato 43 partite in questa ultima stagione con i "Leoni", tra Champions League, Europa League, Superliga e Supercoppa turche. È nato il 16 giugno 1986 a Buenos Aires, ma pochi mesi dopo la sua famiglia — uruguaiana da entrambe le parti — è tornata a Montevideo. È lì che è cresciuto, si è formato come portiere e ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Grazie alla sua nascita in Argentina, non occupa un posto da straniero.

Nel corso della sua carriera ha giocato 726 partite a livello di club: 44 con il Montevideo Wanderers, 17 con il Nacional, 144 con la Lazio e 551 con il Galatasaray. Nel club turco è diventato un idolo assoluto: è stato capitano, punto di riferimento e ha conquistato 19 titoli nazionali, tra cui otto campionati, sei coppe e cinque supercoppe.

Muslera si distingue per la sua sicurezza nelle uscite alte, il suo carisma, la sua capacità di comandare la difesa e la sua freddezza nei momenti decisivi. Ha un’ottima lettura del gioco ed esperienza in partite di altissimo livello. Anche nei rigori ha uno storico notevole: ne ha parati 15 nei tempi regolamentari e si è tolto la soddisfazione di segnarne due, entrambi nel campionato turco.

È stato protagonista nella serie di rigori contro l’Argentina nella Copa América 2011, dove ha parato un tiro decisivo, e ha brillato nei quarti di finale del Mondiale 2010, quando ha neutralizzato due rigori nella storica sfida contro il Ghana che ha portato l’Uruguay in semifinale.

Con il suo arrivo, la porta dell’Estudiantes guadagna in prestigio e solidità internazionale per affrontare un semestre ricco di sfide importanti.

Benvenuto, Fernando!".