live DIRETTA BUNDESLIGA - Al BVB il derby della Ruhr, pari Lipsia, ok Wolfsburg e Hertha

Risultati e marcatori della 26a giornata di Bundesliga in fondo alla pagina.

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare valide per la 26a giornata di Bundesliga. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

17.25 - Alle 18.30 andrà in scena la sfida fra Eintracht Francoforte e Borussia Moenchengladbach mentre domani alle 15.30 sarà la volta di Colonia-Mainz e alle 18 di Union Berlino-Bayern Monaco. Chiuderà la giornata il monday night fra Werder Brema e Bayer Leverkusen.

17.24 - Si sono concluse le gare delle ore 15.30. Questi i risultati finali:

Augusta-Wolfsburg 1-2

Borussia Dortmund-Schalke 04 4-0

Fortuna Dusseldorf-Paderborn 0-0

Hoffenheim-Hertha Berlino 0-3

Lipsia-Friburgo 1-1

AUGUSTA-WOLFSBURG 1-2

15.30 - Inizia la sfida.

7' - Iniziativa per il Wolfsburg con Otavio che cerca la verticalizzazione verso le punte ma si chiude la retroguardia dell'Augusta.

14' - Richter prova la conclusione dalla distanza. Il pallone viene deviato dalla difesa del Wolfsburg e termina in calcio d'angolo.

15' - Vargas!! Occasione per l'Augusta!! Dopo un batti e ribatti in area in seguito al corner, l'esterno della squadra di casa conclude da fuori area, Casteels in due tempi la tiene lì.

22' - Spinge l'Augusta con Lowen che riceve in area di rigore ma è tutto fermo per una sua posizione irregolare.

25' - Otavio!! Occasione per il Wolfsburg!! L'esterno calcia all'interno dell'area di rigore ma il pallone si perde sul fondo non di molto.

30' - Proteste del Wolfsburg per un presunto tocco di mano di Jedvaj in area di rigore, tutto regolare per il direttore di gara.

36' - Calcio d'angolo per il Wolfsburg con un colpo di testa di Mbabu che però termina lontano dallo specchio della porta.

42' - Gol di Steffen!! Wolfsburg in vantaggio!! Cross dalla trequarti per la testa dell'attaccante, abile da poco dentro l'area e superare Luthe con una gran frustata.

15.15 - Finisce qui il primo tempo con il Wolfsburg avanti 1-0 sul campo dell'Augusta.

16.32 - Si riparte.

49' - Richter!! Occasione per l'Augusta!! L'esterno di casa prova una conclusione potente, Casteels si oppone in calcio d'angolo.

54' - Autogol di Casteels!! Pareggia l'Augusta!! Sugli sviippi di un calcio di punizione, Brooks colpisce all'indietro verso il proprio portiere che pasticcia e si fa sfuggire il pallone.

60' - Gol annullato a Mehmedi!! Ginczek aggancia splendidamente in area di rigore e serve il numero 14 che batte Luthe ma è tutto fermo per una posizione irregolare del neo entrato.

67' - Gol di Uduokhai!! Augusta in vantaggio!! Calcio di punizione di Max per la testa di Uduokhai bravo a superare Casteels.

68' - Gol annullato!! Arriva il verdetto del VAR che non convalida la rete di Uduokhai per una posizione irregolare.

72' - Adesso è il Wolfsburg che spinge con Mbabu. L'esterno ospite prova un cross verso il centro dell'area senza trovare Steffen.

78' - Palo di Mehmedi!! Occasione per il Wolfsburg!! Conclusione potente del calciatore del Wolfsburg con il pallone che viene respinto dal montante destro della porta di Luthe.

81' - Ginczek!! Occasione per il Wolfsburg!! L'attaccante viene servito in area di rigore e, tutto solo, centra Luthe, bravo a respingere.

85' - Ancora Augusta in avanti con Richter che calcia dalla distanza, pallone che termina a fondo campo.

89' - Gol di Ginczek!! Wolfsburg in vantaggio!! Cross dalla destra di Mbabu per l'attaccante che realizza il più facile dei tap in.

17.20 - Non c'è più tempo. Allo scadere il Wolfsburg supera 2-1 l'Augusta grazie al gol di Ginczek.

BORUSSIA DORTMUND-SCHALKE 04 4-0

15.30 - Al via il derby della Ruhr.

4' - Haaland prova la percussione per vie centrali, vince un paio di rimpalli ma Schubert in uscita bassa mette ordine e può neutralizzare il pallone.

6' - Calcio di punizione da buona posizione per lo Schalke 04 con Caligiuri ma la conclusione si stampa sulla barriera.

10' - Check in corso fra il direttore di gara e il VAR per un tocco di braccio di Kenny dopo una sponda di Haaland. L'arbitro fa proseguire vista la distanza ravvicinata fra i due e il tocco precedente con la coscia da parte dell'esterno dello Schalke.

15' - Accelerazione di Raphael Guerreiro che prova a servire Haaland con un bel passaggio filtrante, si chiude la difesa dello Schalke.

23' - Dahoud si incarica della battuta di un calcio di punizione, il pallone sbatte addosso alla barriera e si perde in calcio d'angolo.

24' - Haaland!! Sugli sviluppi del corner, l'attaccante del BVB calcia in diagonale dall'interno dell'area ma coglie soltanto l'esterno della rete.

28' - Gol di Haaland!! Borussia Dortmund in vantaggio!! Non poteva che essere lui a segnare il primo gol della ripartenza in Bundes. Cross dalla destra di Hazard per il centravanti che sbuca all'interno dell'area e supera Schubert.

35' - Ancora Borussia con Raphael Guerreiro che riceve da Hakimi e calcia in porta, pallone che termina a fondo campo.

41' - Dahoud!! Occasione per il BVB!! Gran sventola dalla distanza del centrocampista giallonero ma Sane in prossimità della linea di porta alza sopra la traversa.

45' - Gol di Guerreiro!! Raddoppia il Borussia Dortmund!! Bel passaggio filtrante di Brandt per l'esterno che, davanti a Schubert lo supera sul palo più lontano.

15.17 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre negli spogliatoi. Borussia Dortmund avanti 2-0 sullo Schalke 04 nel derby della Ruhr.

16.34 - Riprende il derby.

46' - Bella iniziativa dello Schalke 04 con Caligiuri che serve in orizzontale Serdar. La sua conclusione però è troppo centrale, nessun problema per Burki.

48' - Gol di Hazard!! Tris del Borussia Dortmund!! Ripartenza micidiale del BVB con Brandt che, in seguito ad un contropiede, serve il belga. Conclusione non irresistibile ma che termina in rete a causa di un non impeccabile Schubert.

55' - Continua ad attaccare il Borussia Dortmund non pago del triplo vantaggio contro uno Schalke in difficoltà.

63' - Gol di Guerreiro!! Poker del Borussia Dortmund!! Accademia pura a Dortmund con l'esterno che mette in rete dall'intento dell'area.

68' - Con orgoglio lo Schalke 04 si fa vedere dalle parti di Burki ma McKennie non riesce a trovare la porta.

70' - Venti minuti alla conclusone del derby della Ruhr. Una sola squadra in campo ed è il Borussia Dortmund avanti 4-0 sullo Schalke 04.

75' - Ancora Schalke in avanti con un colpo di testa di Sane che però termina abbondantemente sul fondo.

84' - Avanza adesso il Borussia Dortmund con Hakimi che serve Haaland ma la sua conclusione termina a lato.

17.19 - Senza recupero il direttore di gara pone fine al derby della Ruhr. Dominio Borussia Dortmund che ha travolto 4-0 lo Schalke 04.

FORTUNA DUSSELDORF-PADERBORN 0-0

15.30 - Fischio d’inizio.

5' - In avanti il Fortuna con Zimmermann. L'esterno della squadra di casa cerca un pallone profondo per Karaman senza però trovare il suo compagno di squadra.

14' - Ancora Zimmermann prova una conclusione dalla lunga distanza ma lil pallone viene respinto dalla difesa del Paderborn.

19' - Palo di Berisha!! Fortuna Dusseldorf vicino al gol!! Cross dalla sinistra di Suttner per l'ex Lazio che si coordina e calcia al volo. Il pallone viene deviato da Sconlau e termina sul palo alla destra di Zingerle.

26' - Ci prova dalla distanza Thommy ma Zingerle vede partire il pallone e lo neutralizza centralmente.

33' - Ayhan!! Occasione per il Fortuna Dusseldorf!! Colpo di testa dell'attaccante di casa con il pallone che si perde sul fondo di poco.

40' - Cinque minuti alla conclusione del primo tempo, gara equilibrata a Dusseldorf e risultato che non si sblocca.

15.15 - Senza recupero finisce la prima frazione di gara: reti bianche fra Fortuna Dusseldorf e Paderborn.

16.34 - Il direttore di gara dà il via alla ripresa.

50' - Spinge il Paderborn con Rittler che crossa verso il centro dell'area ma la difesa del Fortuna riesce a liberare senza problemi.

56' - Ancora ospiti in avanti sugli sviluppi di un calcio da fermo con Proger che calcola male il traversone. Pallone sul fondo.

61' - Karaman prova la conclusione dalla lunga distanza ma la retroguardia del Paderborn si salva.

67' - Traversa di Berisha!! Occasione per il Fortuna Dusseldorf!! L'ex Lazio riceve all'interno dell'area ma la sua conclusione viene respinta dal legno.

75' - Un quarto d'ora al termine del match ma il punteggio continua a non sbloccarsi fra Fortuna Dusseldorf e Paderborn.

81' - Palo di Skrzybski!! Che occasione per il Fortuna Dusseldorf!! Appena entrato Skrzybski va vicino al gol. Bella conclusione dalla sinistra dell'area ma la sfera sbatte sul palo.

87' - Antwi-Adjej!! Occasione per il Paderborn!! Il centrocampista si inserisce in area dopo un cross dalla sinistra ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

17.19 - Non c'è più tempo. Finisce senza reti la sfida fra Fortuna Dusseldorf e Paderborn.

HOFFENHEIM-HERTHA BERLINO 0-3

15.30 - Il direttore di gara dà il via al match.

5' - Avanza con decisione l'Hertha Berlino con Pekarik che prova un cross dalla corsia destra, Baumann chiama il pallone e lo fa suo in uscita.

13' - Fa girare il pallone l'Hoffenheim nel tentativo di creare pericoli alla porta di Jarstein ma per ora regge bene la retroguardia dell'Hertha Berlino.

18' - Aumentano i ritmi in campo. Ibisevic riceve palla al limite dell'area. Gioco di gambe dell'attaccante che accelera ma Rudy chiude in calcio d'angolo.

26' - Che occasione per Baumgartner!! Occasione per l'Hoffenheim!! Traversone dalla destra di Skov per l'attaccante che, tutto solo davanti a Jarstein, cicca il pallone favorendo la presa alta del portiere dell'Hertha.

34' - Avanza l'Hertha Berlino con Pekarik che prova un cross verso l'area di rigore, riesce a liberare la retroguardia dell'Hoffenheim.

40' - Cunha!! Hertha Berlino vicinissimo al gol!! Hubner si addormenta su Ibisevic che, forse con un fallo, gli ruba il pallone in area di rigore e serve Cunha. Il numero 26 biancoblu si fa ipnotizzare da Baumann che respinge.

15.15 - Termina 0-0 il primo tempo fra Hoffenheim e Hertha Berlino.

16.34 - Ripresa al via.

52' - Beier si divora il vantaggio!! Occasione per l'Hoffenheim!! Il neo entrato riceve per vie centrali, entra in area ma a tu per tu con Jarstein mette clamorosamente a lato.

54' - Ibisevic!! Occasione per l'Hertha!! Gol dell'ex sfiorato dall'attaccante che si volta in area e calcia in diagonale. Baumann si distende e mette in corner.

58' - Autorete di Akpoguma!! Hertha Berlino in vantaggio!! Conclusione dalla distanza di Pekarik che trova la deviazione fortuita del difensore dell'Hoffenheim.

60' - Gol di Ibisevic!! Il raddoppio dell'Hertha Berlino!! Arriva il gol dell'ex con il centravanti che devia in rete un cross dalla corsia di sinistra.

68' - Prova a pungere in contropiede l'Hertha Berlino con Mittelstadt che prova un suggerimento al centro, Baumann in uscita blocca il pallone.

73' - Gol di Cunha!! L'Hertha chiude i conti!! Il numero 26 dell'Hertha lascia sul posto Akpoguma, entra in area dal lato destro e supera Baumann.

78' - Baumgartner!! L'attaccante dell'Hoffenheim riceve un cross basso dalla sinistra ma in estirada mette sul fondo.

82' - Non molla l'Hoffenheim con una conclusione dalla distanza di Skov, respinta dalla difesa dell'Hertha.

17.24 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Hertha Berlino corsaro: è 3-0 sull'Hoffenheim.

LIPSIA-FRIBURGO 1-1

15.30 - Si parte.

4' Laimer!! Occasione per il Lipsia!! Conclusione dalla distanza del centrocampista della formazione di casa, il pallone termina sul fondo di pochissimo alla destra di Schwolow.

9' - Nkunku!! Occasione per il Lipsia!! Gran botta dalla distanza da parte dell'ex PSG con Schwolow che vede partire il tiro e respinge il pallone.

13' - Werner!! Ancora Lipsia vicino al gol!! Accelerazione in campo aperto dell'attaccante che entra in area e fa partire un diagonale su cui Schwolow si supera mettendo in corner.

21' - Azione prolungata della squadra di casa con Laimer che apre troppo il piattone. Conclusione debole e facile preda di Schwolow.

29' - Ci stiamo avviando verso la mezzora di gioco a Lipsia, risultato ancora fermo sullo 0-0.

34' - Gol di Gulde!! Friburgo in vantaggio!! Tocco ravvicinato del difensore sugli sviluppi di un calcio d'angolo e pallone che si insacca in rete alle spalle di Gulacsi.

43' - Gunter!! Occasione per il Friburgo!! Aggancio e tiro dentro l'area dell'esterno ospite con il pallone che termina di un soffio sul fondo.

15.15 - Intervallo a Lipsia. Friburgo in vantagio 1-0 grazie alla rete segnata da Gulde.

16.33 - Inizia il secondo tempo.

49' - Calcio d'angolo per il Friburgo con Gunter che crossa in area per la testa di Koch, allontana la retroguardia del Lipsia.

52' - Halstenberg!! Gran botta dalla distanza del difensore del Lipsia con Showlow che per non rischiare ci mette i pugni e alza sopra la traversa.

57' - Lookman!! Occasione per il Lipsia!! Il neo entrato riceve un cross in area ma la sua conclusione da posizione ravvicinata termina a lato.

61' - Kampl!! Occasione per il Lipsia!! Conclusione dalla distanza del centrocampista del Lipsia, si salva la difesa del Friburgo.

65' - Continua a spingere il Lipsia alla ricerca della rete che riequilibrerebbe il match.

70' - Werner!! Occasione per il Lipsia!! L'attaccante nel mirino dell'Inter prova a concludere dal posizione ravvicinata, Schwolow si salva con i piedi.

72' - Polusen!! Occasione per il Lipsia!! Azione molto bella della formazione di casa che libera al tiro il numero 9. Il danese avrebbe tutto lo specchio della porta spalancato ma calcia alto.

77' - Gol di Poulsen!! Pareggia il Lipsia!! Cross di Kampl per la testa del danese che mette il pallone sul palo più lontano dove Schowlow non può arrivare.

84' - Sabitzer!! Attacca a testa bassa il Lipsia. Conclusione dalla distanza di Sabitzer con Schowlow che respinge centralmente.

87' - Che occasione per il Lipsia!! Cross basso di Angelino dalla sinistra per Schick che, da posizione invitante, non trova l'impatto con il pallone.

92' - Gol annullato a Koch!! Sponda di Holer per Koch che insacca. Dopo un consulto con il VAR il direttore di gara annulla per fuorigioco del numero 9 del Friburgo.

17.23 - L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Con brivido finale, il Lipsia pareggia 1-1 in casa contro il Friburgo.

15.27 - Entrano in campo le dieci formazioni impegnate questo pomeriggio. Fra poco il pallone tornerà a rotolare negli stadi tedeschi.

15.10 - Alle 15.30 sono cinque le sfide che si disputeranno, rigorosamente a porte chiuse:

Augusta-Wolfsburg

Borussia Dortmund-Schalke 04

Fortuna Dusseldorf-Paderborn

Hoffenheim-Hertha Berlino

Lipsia-Friburgo

69 giorni dopo la Bundesliga riaccende i motori. Dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19, il campionato tedesco riparte con la 26a giornata. Lettori di TMW buon pomeriggio da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare delle 15.30.