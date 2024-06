Ufficiale Duellava con Kane, ora è nella sesta serie inglese: Coulthirst va a giocare al Maidstone

vedi letture

12 dicembre 2013: Tottenham-Anzhi 4-1. In quella dolce serata di Europa League per gli Spurs, ci fu anche l'esordio di un talento che lasciava ben sperare. Si tratta di Shaq Coultirst, cresciuto nel vivaio del club londinese e in lizza per un posto tra i grandi con un certo Harry Kane. Quella sera il destino sembrava più dalla parte di Coultirst, ma poi il campo ha detto decisamente altro.

Mentre Kane sta per disputare l'Europeo da capitano dell'Inghilterra, Coultirst ha appena firmato per il Maidstone (formazione di National League South, il sesto livello del campionato di calcio inglese). Di seguito il comunicato ufficiale: "Shaquile Coulthirst ha concordato i termini per unirsi al Maidstone United per la stagione 2024/25.

L'attaccante, che è apparso per l'Ebbsfleet United e il Braintree Town la scorsa stagione, ha frequentato l'accademia del Tottenham Hotspur e si è fatto un nome al Barnet per il quale ha giocato nella League Two e nella National League. Mentre era con i Bees, ha segnato contro Sheffield United e Brentford durante la serie di coppe da titolo del 2018/19.

Shaq ha accumulato una vasta esperienza nella Football League e non nel campionato negli ultimi 11 anni: dal suo debutto con gli Spurs in Europa League nel 2013, alla formazione per giocatori del calibro di Leyton Orient, Southend United e Peterborough United, per citarne solo alcuni. alcuni.

Durante la sua permanenza a Stonebridge Road, i Fleet sono stati incoronati campioni della National League South e ha anche giocato la sua parte la scorsa stagione quando il suo club in prestito Braintree Town si è assicurato un posto per gli spareggi che ha portato al loro ritorno nella massima serie non di lega. Benvenuto, Shaq".