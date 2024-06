Ufficiale Esperienza in Serie B inglese per Burgzorg: dal Mainz va a giocare al Middlesbrough

Movimento in uscita per il Mainz. Il giocatore in questione è Delano Burgzorg, ala sinistra classe '98. Nella giornata di oggi è stato definito il passaggio in Championship del calciatore olandese, che ha firmato per il Middlesbrough. Ecco il comunicato ufficiale: "Il club ha raggiunto un accordo per ingaggiare l'attaccante della Bundesliga Delano Burgzorg dal Mainz 05, previa autorizzazione della nazionale. Il 25enne si unirà per una cifra non rivelata e ha concordato un contratto quadriennale.

Ex nazionale giovanile olandese, Burgzorg ha trascorso la scorsa stagione in prestito nel campionato con l'Huddersfield Town, dove ha segnato sette gol in 33 presenze. L'attaccante, che si qualifica anche per giocare con il Suriname, è salito alla ribalta da adolescente in Olanda prima di un periodo con la squadra italiana dello Spezia, durante la stagione con cui ha vinto la promozione in Serie A.

Ha impressionato ulteriormente al suo ritorno in Olanda prima di assicurarsi il passaggio al Mainz 05, squadra della Bundesliga. Burgzorg diventa il secondo acquisto estivo del club, dopo Luke Ayling, arrivato definitivamente dopo aver impressionato in prestito la scorsa stagione".