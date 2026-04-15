Liverpool, Konate: "Momento triste per noi. Abbiamo creato tanto, ripartiamo da qui"

Ibrahima Konaté, difensore del Liverpool, ha parlato a Prime Video UK dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain e l'eliminazione dalla Champions League: "Il risultato, tra andata e ritorno, rispecchia l'andamento delle due gare. Il Paris Saint-Germain ha avuto molte occasioni in casa e ha segnato solo due gol, ma sapevamo di poter fare qualcosa di speciale ad Anfield. Abbiamo creato molte occasioni e non le abbiamo sfruttate, questo è il calcio. È un momento triste".

Cosa vi lascia questa serata?

"Dobbiamo essere contenti perché molti giocatori sono rientrati dagli infortuni, come per esempio Isak. Il PSG è migliorato rispetto alla scorsa stagione e non era facile fare una prestazione del genere contro di loro. Abbiamo perso, ma dobbiamo ripartire da questa prestazione e renderci conto di quanto possiamo migliorare".