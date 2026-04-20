Konaté: "Sempre voluto rimanere al Liverpool. Rinnovo? Siamo vicini ad un accordo"

Ibrahima Konaté è uscito allo scoperto. Il difensore francese, in scadenza al termine della stagione con il Liverpool, ha dichiarato di essere vicino all'accordo per un nuovo accordo con il club. I negoziati per estendere la permanenza del centrale classe '99 sono andati per le lunghe, durano praticamente da oltre un anno, ma alla fine il giocatore avrebbe preso la decisione definitiva sul suo futuro. Evitando scenari alla Salah o stile Robertson. Peggio ancora finali similari ad Alexander-Arnold.

"Il mio futuro? Se ne sono dette tante, ma parliamo con il club da molto tempo e siamo vicini a un accordo", le prime parole riprese da The Guardian. "Penso che tutti desiderassero che restassi il più a lungo possibile e siamo sulla buona strada. C'è una grande possibilità che io sia qui la prossima stagione. È quello che ho sempre voluto", ha aggiunto. "Sto aspettando di sistemare il contratto, ma quando tutto sarà risolto dovrete chiedere a Richard [Hughes, direttore sportivo del Liverpool] cosa gli ho detto a settembre e novembre; dirà qualcosa che farà tacere tutti".

Konaté ha insistito sul fatto di non essere preoccupato per il tempo impiegato per definire il rinnovo: "Questa è la negoziazione. Con van Dijk e Salah la scorsa stagione è stato esattamente lo stesso. Penso che abbiano firmato ad aprile, forse è così che il club preferisce gestire le cose", ha meditato il francese di 26 anni. In estate ci saranno i Mondiali con la Francia, ma la stagione che sta per volgere al termine con i Reds è stata disastrosa. Fuori da tutte le competizioni possibili e in lotta solamente per la zona Champions.

"È stato un anno duro perché sono successe molte cose. Penso che se tutti sapessero esattamente cosa mi è capitato potrebbero capire molte cose, compreso il tipo di sacrifici che ho fatto per questo club. Penso sia fantastico e un giorno mi prenderò il tempo per rifletterci", ha promesso Konate, con un fare misterioso. "In questo momento sono concentrato sul finale di stagione e sull'assicurarmi la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo, ci prenderemo il tempo per parlare di questa annata, perché sarà una parte importante della mia storia. È triste per certi versi, ma sarà molto bello per il mio percorso quando lo racconterò ai miei futuri figli e alle persone che sostengono questo club".