Liverpool-Konate, rinnovo sempre più vicino: dopo il ritorno col PSG incontro decisivo

Il futuro di Ibrahima Konaté al Liverpool resta in bilico, ma ci sono segnali positivi. Il difensore francese, in scadenza a giugno, è infatti in trattativa per il rinnovo con i Reds: la volontà comune è quella di proseguire insieme, anche se manca ancora l’intesa definitiva.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club inglese punta a blindarlo con un nuovo contratto fino al 2030 o addirittura al 2031. Restano però da limare alcuni dettagli, in particolare legati ai bonus, prima di poter chiudere l’accordo. Arrivato nell’estate 2021 dal Lipsia per circa 40 milioni di euro, Konaté si è progressivamente imposto come uno dei pilastri della difesa del Liverpool. In questa stagione, sotto la guida di Arne Slot, ha già collezionato 44 presenze in tutte le competizioni.

Dal canto suo, il giocatore è aperto alla permanenza, a patto che vengano soddisfatte tutte le condizioni. Con la maglia dei Reds ha già conquistato cinque trofei, tra cui il titolo di campione d’Inghilterra nella scorsa stagione.

Una decisione sul suo futuro potrebbe arrivare a breve, probabilmente dopo il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Una sfida cruciale anche per la stagione del Liverpool, chiamato a rimontare dopo il 2-0 subito all’andata al Parc des Princes.