Liverpool, Mac Allister ancora in gol: "Sappiamo quanto conti arrivare in Champions"

Ottimo momento per Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool. L'argentino, infatti, dopo il gol vittoria della scorsa settimana contro il Nottingham Forest si è ripetuto oggi contribuendo al 5-2 ai danni del West Ham. Di seguito le sue dichiarazioni nel post partita, a BBC Match of the Day: "Sì, avremmo potuto segnare di più. Anche loro hanno avuto qualche occasione. Preferisco essere positivo e pensare che abbiamo segnato cinque gol, il che è davvero positivo".

Sul fatto che il West Ham non sia riuscito a ridurre il distacco a un solo gol: "Questo perché in fase offensiva siamo stati davvero bravi. Sappiamo di dover migliorare un paio di cose, soprattutto in difesa, perché i distacchi sono troppo grandi per noi.

Sulla classifica: "È quello che è, la cosa positiva è che abbiamo vinto. Il distacco dall'Aston Villa e da tutte le squadre in testa si è ridotto. Siamo davvero contenti del risultato e dobbiamo continuare a migliorare".

Sui quattro gol segnati nell'ultimo mese: "Mi piace molto, mi piace molto entrare in area e segnare gol. A volte succede, a volte no. Sono contento perché posso aiutare la squadra e allo stesso tempo posso acquisire un po' di fiducia".

Sulla crescita della squadra: "Ora che passiamo un po' di tempo insieme, le cose ci vengono più facili, ci capiamo meglio. Gli ultimi quattro o cinque mesi saranno quelli in cui le squadre dimostreranno di cosa sono capaci. È quello che vogliamo. Sappiamo quanto sia importante qualificarsi per la Champions League per il club e per noi come squadra. L'obiettivo è lì e faremo di tutto per qualificarci ed essere più vicini alle squadre in vetta".