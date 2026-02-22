Liverpool, Mac Allister eroe: suspense e gol all'ultimo respiro, 301 giorni dopo l'ultima volta

È stato un finale da cardiopalma quello tra Nottingham Forest e Liverpool. Una partita terminata per 1-0 in favore dei Reds a seguito del doppio tentativo di Alexis Mac Allister in zona gol che però ha portato alla rete della vittoria al minuto 90'+7. Ma ce n'è voluta di forza di volontà da parte dei campioni d'Inghilterra in carica a conquistare il successo e i tre punti, trascinando Vitor Pereira al ko alla prima apparizione da allenatore del Forest tuttavia in Premier League.

Cos'è successo

Ngumoha è bravissimo a raggiungere la linea di fondo e a crossare il pallone per Ekitike, fermato da Ortega con una buona parata. A quel punto l'ex Torino Ola Aina va al rinvio e calcia il pallone addosso a Mac Allister, così la sfera rimbalza e finisce in fondo alla porta. Peccato che l'arbitro venga richiamato dal VAR, con il gol tolto e relativo boato assordante del City Ground:il pallone è rimbalzato sul gomito del centrocampista argentino e campione del Mondo. Ma alla seconda occasione, l'ex Brighton ha punito i Tricky Trees su stoccata ravvicinata del 27enne. Anche in questa occasione momenti di suspense per un sospetto fuorigioco di Van Dijk prima della rete di Mac Allister, ma a gol convalidato è esplosa l'euforia Red.

Gol pesante

Da un lato il Liverpool con questa vittoria all'ultimo respiro aggancia due big come Chelsea e Manchester United in quarta posizione, con i Red Devils tuttavia a dover ancora scendere in campo. Ma la quarta posizione raggiunta vale a dire zona Champions e importante risalita da parte dei Reds, colpevoli di qualche passaggio a vuoto a inizio stagione. Non solo: Mac Allister ha interrotto un digiuno dal gol che durava ormai da 27 partite. Infatti la sua ultima rete risaliva al 27 aprile dell'anno scorso contro il Tottenham. Trecentouno giorni dopo.