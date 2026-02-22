Liverpool, la predizione di Mac Allister: "L'avevo detto a Ekitike, avrei segnato il gol con lui"

Il Liverpool sbanca il City Ground con un gol da cuori forti negli ultimi minuti di recupero concessi contro il Nottingham Forest. Un successo per 1-0 che ha permesso ai Reds di balzare a pari punti in classifica accanto a Chelsea e Manchester United - seppur con una gara in meno i Red Devils. Il match-winner di giornata, Alexis Mac Allister, ha espresso tutte le sue emozioni ai microfoni di Sky Sports UK: "A essere onesti, provo sentimenti contrastanti. Amo segnare e amo vincere, ma non credo che abbiamo giocato molto bene. È sempre bello quando si vince".

Prima del gol vittoria, in realtà a Mac Allister è stata annullata una rete per il tocco di gomito su rinvio di Ola Aina: "L'ha colpito, ma mi sembra una decisione un po' severa. È un po' una via di mezzo, ma capisco le regole", il commento del centrocampista argentino, che ha lamentato la posizione ravvicinata e dunque la decisione dell'arbitro di togliere la rete. E ha aggiunto: "Pensavo che ne avrei segnato un altro. Avevo detto a Hugo (Ekitiké, ndr) che quello sarebbe stato il nostro gol. Sono felice che sia entrato".

Poi è passato alle difficoltà palesate nel primo tempo: "Dobbiamo analizzare cosa abbiamo fatto bene e cosa è andato storto. L'intensità non c'era, ma abbiamo fatto il necessario per vincere". Un commento su Wirtz invece: "Florian è un ottimo giocatore e davvero importante per noi. Era un modulo diverso e un modo diverso di giocare. Non ha funzionato, ma continueremo a lavorare e nella prossima partita potremo fare meglio". In chiusura un parere sulla classifica: "Abbiamo bisogno di punti per qualificarci in Champions League. Ora è il momento di riposare e pensare alla prossima sfida".