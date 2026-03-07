Liverpool, Gravenberch è solo l'inizio: trattative per i rinnovi di Szoboszlai, Mac Allister e Konate

Secondo quanto riportato dal The Times, il Liverpool è nel pieno delle grandi manovre per blindare diversi pilastri della prima squadra attraverso il rinnovo dei rispettivi contratti. Dopo aver ufficializzato il nuovo accordo con Ryan Gravenberch, i Reds sono ora impegnati in trattative serrate con il compagno di reparto Dominik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese è destinato a ricevere un meritato adeguamento contrattuale come premio per le eccellenti prestazioni fornite nel corso di questa stagione.

Trattative anche per i rinnovi di Mac Allister e Konate

Parallelamente, il club ha avviato i primi contatti anche con l'entourage di Alexis Mac Allister. Sebbene l'intenzione della dirigenza sia chiara, i dialoghi con il campione del mondo argentino non sembrano essere ancora in una fase avanzata come quelli per il compagno di reparto. L'obiettivo della società resta comunque quello di consolidare lo zoccolo duro della mediana per garantire stabilità tecnica al progetto futuro.

Resta invece più complessa la situazione legata a Ibrahima Konaté. Nonostante il Liverpool non abbia alcuna intenzione di arrendersi e spinga per la permanenza del difensore francese, il cui contratto scadrà ufficialmente questa estate, le trattative non hanno ancora fatto registrare una svolta decisiva. Al momento non si segnalano passi avanti significativi, lasciando aperta l'incertezza sul futuro del centrale ad Anfield.