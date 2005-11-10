Ufficiale Il Liverpool ufficializza l'addio di quattro giocatori della prima squadra

Il Liverpool rende nota la lista dei giocatori che lasciano la squadra in estate. Già note le partenze diIbrahima Konate, Andy Robertson, Mohamed Salah e Rhys Williams. A loro si aggiungono i seguenti giocatori dell'Academy: Kareem Ahmed, Emmanuel Airoboma, James Balagizi, DJ Bernard, Oakley Cannonier, Josh Davidson, Terence Miles e Jacob Poytress. Proposto il rinnovo ai giovani Prince Cisse, Keyrol Figueroa, Kyle Kelly, Afolami Onanuga, Oliver O'Connor, Lucas Pitt, Ben Trueman e Matthew Wright.