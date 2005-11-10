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Il Liverpool ufficializza l'addio di quattro giocatori della prima squadra

Il Liverpool ufficializza l'addio di quattro giocatori della prima squadraTUTTOmercatoWEB
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Gaetano Mocciaro
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 00:26Calcio estero

Il Liverpool rende nota la lista dei giocatori che lasciano la squadra in estate. Già note le partenze diIbrahima Konate, Andy Robertson, Mohamed Salah e Rhys Williams. A loro si aggiungono i seguenti giocatori dell'Academy: Kareem Ahmed, Emmanuel Airoboma, James Balagizi, DJ Bernard, Oakley Cannonier, Josh Davidson, Terence Miles e Jacob Poytress. Proposto il rinnovo ai giovani Prince Cisse, Keyrol Figueroa, Kyle Kelly, Afolami Onanuga, Oliver O'Connor, Lucas Pitt, Ben Trueman e Matthew Wright.

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