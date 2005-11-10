Ufficiale Loris Karius è rinato, il neopromosso Schalke gli rinnova il contratto fino al 2028

Lo Schalke 04 ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Loris Karius, che resterà in maglia biancoblù fino al 2028. Una decisione fortemente voluta dalla dirigenza già da diverse settimane, come confermato dal direttore sportivo Frank Baumann, che aveva parlato di un’offerta migliorata e di un impegno economico significativo per blindare il portiere.

L’accordo è stato comunicato dal club tedesco nella giornata di martedì, inizialmente attraverso un video pubblicato su X in cui lo stesso Karius scrive "2028" su un foglio affisso al muro, simbolo del prolungamento del suo contratto. Soddisfazione anche da parte della dirigenza. Youri Mulder, direttore dell’area sportiva dello Schalke, ha sottolineato il peso del portiere all’interno del progetto tecnico: "Con prestazioni costanti e di alto livello, Loris si è dimostrato un punto di riferimento affidabile per la squadra. Nei momenti decisivi ha spesso fatto la differenza con interventi determinanti, assicurando punti fondamentali nella corsa alla promozione".

Il rinnovo è accompagnato anche da un adeguamento economico che colloca Karius tra i giocatori più pagati della rosa. Una scelta che riflette l’impatto avuto dal portiere nella stagione 2025/26, culminata con il ritorno dello Schalke in Bundesliga. I numeri confermano il suo rendimento: 30 presenze in Zweite Bundesliga, appena 24 gol subiti e 13 clean sheet, statistica che lo ha reso il miglior portiere del campionato. Un percorso di rinascita per il 31enne, arrivato da svincolato nel gennaio 2025 dopo un lungo periodo lontano dal calcio tedesco e contrassegnato da esperienze difficili.

Lo stesso Karius ha commentato il rinnovo con entusiasmo: "La scorsa stagione ha dimostrato cosa possiamo raggiungere come squadra con unità e determinazione. Sono felice di continuare questo percorso e di affrontare la nuova stagione e il ritorno in Bundesliga". Una conferma che suggella la sua rinascita sportiva e il ruolo centrale conquistato nello spogliatoio dello Schalke.