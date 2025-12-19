Schalke primo in Zweite e Karius saracinesca. Ma segna meno dell'ultima in classifica

La Zweite Bundesliga 2025/26 all'insegna del corto muso. Al punto da arrivare al paradosso che la prima in classifica ha meno gol all'attivo dell'ultima della classe. Ed è quello che sta accadendo dopo 16 giornate nella seconda divisione tedesca, che vede lo Schalke 04 al comando con appena 21 reti segnate. Una media di 1.31 reti a partita. Delle 12 vittorie ottenute, ben 5 sono arrivate per 1-0, quattro per 2-1, due per 2-0 e poi l'eccezione che conferma la regola, il 2-0 sul campo dell'Hannover. Forza dello Schalke che è la difesa con Loris Karius che ha mantenuto la porta inviolata in 9 occasioni, subendo appena 8 reti (0.5 gol subiti in media a partita).

Sorprendente vedere come all'ultimo posto, la Dinamo Dresda sia stata capace di incidere maggiormente sottorete, con 23 gol segnati. Nelle 16 partite disputate dal fanalino di coda, solo una volta la squadra non è riuscita a trovare la via del gol. Proprio contro lo Schalke, partita terminata per 1-0 per la squadra di Gelsenkirchen.