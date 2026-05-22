Ufficiale Manchester United, ecco la firma di Carrick: il tecnico rinnova fino al 2028

Michael Carrick resta in sella al Manchester United e rinnova. Il tecnico infatti ha messo la sua firma sul contratto biennale. Questo il comunicato ufficiale del club diramato in questi minuti: "Il Manchester United è lieto di annunciare che Michael Carrick continuerà ad essere l'allenatore della prima squadra maschile, avendo firmato un nuovo contratto valido fino al 2028.

Carrick è tornato allo United come allenatore a gennaio e ha ricevuto il premio di Allenatore del Mese della Premier League dopo le vittorie contro Manchester City e Arsenal nelle sue prime due partite alla guida della squadra. Ha guidato la squadra alla qualificazione alla prossima UEFA Champions League con 11 vittorie in 16 partite, accumulando il punteggio più alto in Premier League dal suo arrivo.

Uno dei giocatori più titolati e di successo dello United, Carrick ha disputato 464 partite con il club, vincendo cinque titoli di Premier League, una FA Cup, due Coppe di Lega, una Champions League, una UEFA Europa League e una Coppa del Mondo per club FIFA".