Ufficiale Manchester City, Guardiola lascerà a fine stagione ma resterà nel City Group: la nota

La notizia era nell'aria. Ora c'è anche l'ufficialità. Pep Guardiola non sarà il tecnico del Manchester City la prossima stagione. A darne l'annuncio è il club inglese con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale:

"Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi dieci anni alla guida della squadra, e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club.

Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di Ambasciatore Globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifici".