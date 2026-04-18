Marsiglia, Aubameyang: "Champions e De Zerbi, usciamo da un momento molto duro"

Il rush finale entra nel vivo e per l’Olympique Marsiglia non ci sono più margini d’errore. La trasferta sul campo del Lorient rappresenta uno snodo cruciale per una squadra che, dopo una stagione altalenante, vuole chiudere con un sussulto d’orgoglio. A suonare la carica è Pierre-Emerick Aubameyang, protagonista con 13 gol e 10 assist in 37 presenze. L’attaccante è deciso a lasciare il segno nelle ultime giornate e non usa mezzi termini: “Da qui alla fine saranno tutte partite complicate. La differenza la faranno fame e determinazione: dobbiamo vincerle tutte”.

Il veterano ha anche analizzato le difficoltà vissute negli ultimi mesi, dopo un avvio promettente. “Dopo settembre ci siamo complicati la vita da soli”, ha ammesso, sottolineando come l’ambiente caldo della piazza abbia inciso su un gruppo giovane e rinnovato. “Qui bisogna restare concentrati senza farsi influenzare dall’esterno, ma quest’anno non sempre ci siamo riusciti”.

Tra eliminazioni pesanti e l’addio di Roberto De Zerbi, il cammino dell’OM è stato segnato da momenti complicati. Eppure la corsa alla Champions è ancora aperta, con diverse rivali in lotta per gli stessi obiettivi. Il messaggio di Aubameyang è chiaro: "Veniamo da un momento molto difficile, ne stiamo uscendo, ma è davvero dura"