De Zerbi lascia il Marsiglia, Aubameyang: "Non si trovano tutti i giorni mister come te"
Pierre-Emerick Aubameyang ha salutato Roberto De Zerbi, esonerato in mattinata dal Marsiglia. Il gabonese ha pubblicato una Instagram Story che lo vede ritratto assieme all'allenatore. E le parole, in italiano: "Con l'esperienza so che avere un mister come te non è tutti i giorni che ne trovi. In bocca al lupo". 36 anni, Aubameyang sotto la guida di De Zerbi ha segnato 10 reti in 28 partite.
