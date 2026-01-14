Dietrofront Gabon: reintegrato Aubameyang, misure governative di sospensione ritirate

Pierre-Emerick Aubameyang e Bruno Ecuele Manga sono stati reintegrati nella Nazionale del Gabon dopo essere stati espulsi post-eliminazione dalla Coppa d’Africa 2025. L'attaccante dell'Olympique Marsiglia e il difensore del Paris 13 Atl. erano stati esclusi dalla squadra, mentre lo staff tecnico e il CT Thierry Mouyouma licenziati. Ma anche l’intera rosa era stata sospesa dal governo gabonese dopo che la squadra non era riuscita a vincere nemmeno una partita alla Coppa d’Africa in Marocco.

Il Gabon è stata la seconda squadra eliminata dalla competizione continentale dopo due sconfitte consecutive nelle prime due partite: prima la sconfitta per 1-0 contro il Camerun, poi il 3-2 subito dal Mozambico. La Federazione calcistica gabonese ha dichiarato che le "misure governative di sospensione della nazionale" e l’esclusione dei due giocatori sono state revocate nella giornata di ieri. Mouyouma e il suo staff tecnico restano invece esonerati.

La Federcalcio del Gabon ha inoltre riferito che il nuovo ministro dello Sport (nominato il 3 gennaio), Paul Ulrich Kessany, ha scritto per sottolineare l’importanza dei prossimi impegni, in particolare il sorteggio delle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027. Lo stesso avrebbe esortato la federazione ad adottare misure per presentargli "tutti i dettagli pratici per la selezione di un nuovo staff tecnico". Il suo predecessore, Simplice-Désiré Mamboula, aveva annunciato sospensioni, licenziamenti ed esclusioni in diretta televisiva dopo l’ultima partita del girone del Gabon contro la Costa d’Avorio il 31 dicembre.