Ufficiale Nantes, riscattato Abline dal Rennes: l'attaccante firma fino al 2028. Le cifre dell'affare

Matthis Abline è un nuovo calciatore del Nantes. L'attaccante ha trascorso l'ultima stagione proprio al Nantes, in prestito dal Rennes, realizzando cinque gol e un assist in 22 presenze nell'ultimo campionato di Ligue 1. La punta nativa di Angers ora è stato riscattato, la notizia è ufficiale. RMC Sport racconta anche le cifre dell'affare: i Canarini hanno verso 10 milioni di euro nelle casse del Rennes.

Di seguito il comunicato ufficiale con il quale il Nantes ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del centravanti classe 2003: "FC Nantes, Stade Rennais e Matthis Abline hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante. Matthis Abline ha firmato per le prossime quattro stagioni". La nuova scadenza contrattuale, dunque, è fissata per giugno 2028.