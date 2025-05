Ufficiale Ha salvato il Nantes per 2 anni di fila ma non è bastato: esonerato Antoine Kombouaré

Come ampiamente previsto e riportato dai media francesi nelle scorse ore, Il Nantes ha annunciato la fine della sua collaborazione con Antoine Kombouaré, che ha conquistato due salvezze consecutive ma che in questa stagione non è riuscito a rispettare i piani più ambiziosi del club.

Questo il comunicato: "Ritornato alla guida della squadra nel marzo 2024 in un contesto difficile, Antoine Kombouaré è riuscito a dare una scossa al gruppo e a mantenere il club in Ligue 1. In questa stagione, ha nuovamente mantenuto il club nella massima serie, concludendo il campionato al 13° posto.

Nel corso degli ultimi 14 mesi ha confermato la sua determinazione, la sua lealtà e il suo sincero attaccamento al FC Nantes. Ma dopo questo periodo difficile, il club ritiene che sia necessario un nuovo ciclo. Il Nantes ringrazia sinceramente Antoine Kombouaré e tutto il suo staff per la loro professionalità e il loro impegno quotidiano. Facciamo loro i migliori auguri per il resto della loro carriera".

Queste le parole del presidente Kita: " Vorrei ringraziare Antoine per il lavoro svolto negli ultimi 14 mesi. Credo che pochi si rendano conto del ritmo, della pressione e della fatica fisica e mentale di un allenatore. Antoine è riuscito a mantenere il club nella massima serie per due stagioni consecutive nonostante la difficile situazione economica. È una pagina che si volta e un nuovo capitolo che si apre con una tabella di marcia chiara: andare avanti promuovendo il bel gioco e confidando nell'allenamento".