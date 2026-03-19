Nottingham Forest ai quarti di Europa League. Ma col Midtjylland servono i rigori

Il Nottingham Forest avanza ai calci di rigore contro il Midtjylland. Più difficile del previsto il doppio confronto per gli inglesi, che già all'andata avevano perso per 0-1. La sfida di Herning ha visto la squadra di Vitor Pereira capace di pareggiare il discorso con l'ex bolognese Dominguez al 41'. Il sorpasso nella ripresa con Yates, ma l'ex sassolese Erlic firma l'1-2 che ha portato la partita prima ai supplementari e poi ai rigori. Dal dischetto danesi disastrosi: bastano tre rigori a testa e gli scandinavi li sbagliano tutti, con Cho, Simsir e Chulufya. Ai quarti di finale il Nottingham Forest troverà una fra Porto e Stoccarda.