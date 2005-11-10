Ufficiale Nottingham Forest, ufficiale l'addio di Vítor Pereira: risolto il contratto del tecnico portoghese

Il Nottingham Forest ha annunciato ufficialmente la separazione da Vítor Pereira. Il club inglese ha comunicato di aver esercitato la clausola di risoluzione consensuale prevista nel contratto dell'allenatore portoghese, che lascia così la guida tecnica della squadra.

Insieme a Pereira salutano anche i membri del suo staff: Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop e Pedro Lopes. Nel comunicato ufficiale, il Nottingham Forest ha voluto ringraziare il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto durante la loro esperienza al City Ground: "Desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento a Vítor e al suo staff per il duro lavoro e l'impegno dimostrati durante il loro periodo al club. Hanno rappresentato il Nottingham Forest con enorme dedizione, contribuendo a mantenere la squadra in Premier League, guidandola fino alle semifinali di Europa League e gettando le basi su cui continueremo a costruire il nostro futuro".

Il club ha inoltre sottolineato l'importanza del rapporto creato da Pereira con giocatori, dipendenti e tifosi, concludendo il messaggio con un augurio per il prosieguo della sua carriera: "Tutti al Nottingham Forest sono grati per il loro contributo e per i rapporti costruiti con giocatori, staff e sostenitori. Li ringraziamo per il servizio prestato e auguriamo loro il meglio per il prossimo capitolo della loro carriera".

Il Forest non ha ancora annunciato il nome del successore di Vítor Pereira sulla panchina della prima squadra, ma il favorito è Oliver Glasner.