Ufficiale "Papà ha rinnovato": il Getafe annuncia il nuovo accordo con Pepe Bordalas

José Bordalas ha rinnovato col Getafe. Accordo fino al 2028 per il tecnico di Alicante che ha reso grandi gli azulones, portandoli anche in Europa a sfidare l'Inter. Il suo miglior risultato nel 2018/19 con un sorprendente 5° posto.

Nell'ultima stagione la qualificazione in Europa

Ha preso le redini della squadra nel settembre 2016 in Segunda Division, conducendola subito alla promozione ne LaLiga. Ha lasciato nel 2021 per allenare il Valencia: una sola stagione, terminata al 9° posto e poi il ritorno al Getafe nell'aprile 2023. Al termine di questa stagione la squadra si è qualificata per la prossima edizione della UEFA Conference League.