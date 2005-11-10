Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Getafe, Coba da Costa dice adios e riparte dall'Al-Kholood Club dopo due anni a Madrid

Getafe, Coba da Costa dice adios e riparte dall'Al-Kholood Club dopo due anni a Madrid TUTTOmercatoWEB
© foto di Alterphotos/Image Sport
Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:22Calcio estero
Nuova avventura per l'esterno offensivo classe 2002, al Getafe dal 2024: l'ispano-guineano ripartirà dalla Lega saudita.

Il Getafe C.F. e l'Al-Kholood Club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Coba da Costa, che conclude così la sua esperienza da giocatore del Getafe dopo essere arrivato al club spagnolo nell'estate del 2024. Di seguito la nota ufficiale.

Il comunicato ufficiale degli Azulones

Coba è approdato al Getafe proveniente dall'UB Conquense con l'obiettivo iniziale di entrare a far parte della squadra riserve. Tuttavia, le sue prestazioni e le sue qualità hanno rapidamente attirato l'attenzione di José Bordalás, che ha iniziato a inserirlo nel giro della prima squadra. Durante la sua prima stagione, il giocatore ha alternato presenze tra la squadra riserve e la prima squadra, consolidando progressivamente il suo percorso all'interno del club. Nella seconda stagione è entrato stabilmente a far parte della prima squadra, prima di essere ceduto in prestito all'RSC Anderlecht al termine della finestra invernale di mercato, dove ha disputato la parte finale della stagione. Dal suo arrivo al Getafe C.F., Coba da Costa ha collezionato 39 presenze ufficiali tra LaLiga e Coppa del Re.

Il Getafe C.F. desidera ringraziare Coba da Costa per la professionalità, il lavoro e l'impegno dimostrati durante la sua permanenza nel club e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera professionistica".

Articoli correlati
Anderlecht, dal Getafe arriva l'esterno 23enne Coba da Costa in prestito con diritto... Anderlecht, dal Getafe arriva l'esterno 23enne Coba da Costa in prestito con diritto
Altre notizie Calcio estero
Getafe, Coba da Costa dice adios e riparte dall'Al-Kholood Club dopo due anni a Madrid... UfficialeGetafe, Coba da Costa dice adios e riparte dall'Al-Kholood Club dopo due anni a Madrid
Il Galatasaray fiducioso per Ugochukwu: i turchi sperano di chiudere nei prossimi... Il Galatasaray fiducioso per Ugochukwu: i turchi sperano di chiudere nei prossimi giorni
Un ex Roma in Ligue 1: Reynolds lascia il Westerlo e firma per il Rennes UfficialeUn ex Roma in Ligue 1: Reynolds lascia il Westerlo e firma per il Rennes
Un pilastro dell'Ungheria in Polonia: Attila Szalai è un nuovo giocatore del Pogon... UfficialeUn pilastro dell'Ungheria in Polonia: Attila Szalai è un nuovo giocatore del Pogon Szczecin
Il Barça vuole Adeyemi, ma non a 40 milioni: il Dortmund rischia di perderlo a zero... Il Barça vuole Adeyemi, ma non a 40 milioni: il Dortmund rischia di perderlo a zero nel 2027
Un nuovo acquisto per il Besiktas di Italiano: ecco lo svincolato Salih Ozcan UfficialeUn nuovo acquisto per il Besiktas di Italiano: ecco lo svincolato Salih Ozcan
4 anni dopo, Aldasoro lascia il Racing Santander in prestito: è un giocatore del... Ufficiale4 anni dopo, Aldasoro lascia il Racing Santander in prestito: è un giocatore del Real Oviedo
Dal Dortmund all'Elversberg, Campbell cambia squadra: contratto fino al 2030 UfficialeDal Dortmund all'Elversberg, Campbell cambia squadra: contratto fino al 2030
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cento milioni (più commissioni!) per due giocatori, tutte le indicazioni di Amorim, i big in arrivo e a rischio ma... Il Milan si è scordato l'acquisto fondamentale. Chi ci mette la faccia nei momenti di crisi? Chi è la voce del club a Milanello?
Primo piano
Immagine top news n.0 Francia show, il Marocco si arrende: finisce 2-0 a Boston. Mbappé impressiona
Immagine top news n.1 Milan, toccati i 100 milioni per due acquisti: dopo Ramos ecco Mario Gila
Immagine top news n.2 Fiorentina scatenata: i dettagli dell'operazione Atta. Intanto si è presentato Grosso
Immagine top news n.3 Fiorentina, Grosso racconta la trattativa Atta: "Difficile, siamo stati abbastanza convincenti..."
Immagine top news n.4 Milan, ecco Mario Gila: il difensore spagnolo è appena atterrato in città. Le immagini
Immagine top news n.5 L'Inter aspetta Khalaili per sabato: i dettagli del trasferimento dall'Union Saint-Gilloise
Immagine top news n.6 Milan, questa sera l'arrivo di Mario Gila in città. Domani le visite mediche
Immagine top news n.7 Juventus-Martinez, trattative nel vivo: l’Aston Villa abbassa le richieste
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il segnale ad Allegri arriva dal Mondiale: il primo grande acquisto è già in casa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina fa sul serio: colpo Atta per Paratici. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Nuovi arrivi, obiettivi e cessioni pesanti: come cambia il Milan di Amorim
Immagine news podcast n.3 I giorni di Paolo Maldini in azzurro: tutto dipende dal suo sì. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Carnevali punta su Massara: i motivi della scelta e cosa può accadere ora nel mercato della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Brambati sul Milan: “Amorim poco cauto. Cardinale? Sembra di sentire un incompetente”
Immagine news Serie A n.2 Milan, Paganini: “Per Gonçalo Ramos un eccesso. Cosa accadrà quando tornerà Ibra?”
Immagine news Serie A n.3 Juventus, la coppia Carnevali-Massara come Marotta-Ausilio? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 luglio
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Grosso: "Appena ho incontrato i direttori, ho capito subito che era la scelta giusta"
Immagine news Serie A n.3 Monza, Pessina: "Bello vedere Obiang come ds. Presto parleremo del rinnovo"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, al raduno assente Noslin: per l'olandese sindrome influenzale
Immagine news Serie A n.5 Genoa, primo allenamento della stagione: presenti due nuovi acquisti
Immagine news Serie A n.6 Gaetano saluta il Cagliari: "Ora e per sempre nel mio cuore"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, i convocati per il ritiro in Val Gardena. Due esclusioni eccellenti, Corona e Blin
Immagine news Serie B n.2 Il Mantova pronto al colpo a centrocampo: in dirittura d'arrivo Ignacchiti dall'Empoli
Immagine news Serie B n.3 La Cremonese scalda i motori per il terzo nuovo arrivo: si lavora per Gerli del Modena
Immagine news Serie B n.4 Cerri sfrutta a suo favore una clausola contrattuale e lascia il Cesena. C'è l'Arezzo alla finestra
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il ritiro estivo delle 20 squadre: l'Empoli ha sciolto le riserve. Anche delle amichevoli
Immagine news Serie B n.6 Mantova, dall'Union Brescia è in arrivo Vesentini. Battuta la concorrenza del Catanzaro
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pescara, Sebastiani elogia Gorgone: "Avremmo dovuto sceglierlo l'estate scorsa. Gli auguro il bene"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Aliberti: "Minadeo ha svolto ottimo lavoro. Zerminiani è giovane, ci ha convinti subito"
Immagine news Serie C n.3 Barletta, altre quattro conferme: Franco, Coccia, Laringe e Ragone prolungano fino al 2028
Immagine news Serie C n.4 Non solo calciatori. La Scafatese si rinforza anche in dirigenza: Santopaolo nominato Dg
Immagine news Serie C n.5 L'Ostiamare rimane in città: le gare interne saranno disputate al Giannattasio di Ostia
Immagine news Serie C n.6 Marotta, sono 14! Il vice capitano della Giana Erminio rinnova per un altro anno con il club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Francia-Marocco, la rivincita del 2022 apre i quarti del Mondiale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostici Mondiali, la schedina della settimana con Portogallo-Spagna e Francia-Marocco
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Argentina-Egitto, Messi sfida Salah: Albiceleste favorita per i quarti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 DL Sport, avv. Di Cintio: "Il calcio femminile va sostenuto dalla base con spostamento di risorse"
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan Women, Karen Appiah passa in prestito annuale al Cesena
Immagine news Calcio femminile n.3 Piemonte saluta: "Via con rispetto e a testa alta. Credevo nella crescita della Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Femminile, si parte il 30 agosto: gli accoppiamenti dei primi turni
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, l'attaccante Sobal rinnova fino al 2028: sarà nuovamente prestata al Servette
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, nuovo prestito per Cappelletti: giocherà in Serie B con la maglia del Genoa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Per fortuna il campo verde è ancora l’unico giudice… per ora
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 10 luglio 2016, la Francia è pronta a esplodere per l'Europeo. Ma vince il Portogallo
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Como Luis Milla
Newsticker
09/07 Francia insuperabile, batte 2 a 0 il Marocco e approda in semifinale
08/07 Coppa del mondo: guida ai quarti di finale
07/07 Argentina-Egitto 3 a 2: Messi sbaglia un rigore, poi guida una rimonta epica. Ai quarti c’è la Svizzera
07/07 Distinti e Popolari
07/07 La Spagna piega il Portogallo nel finale, il Belgio travolge gli Usa