Ufficiale Getafe, Coba da Costa dice adios e riparte dall'Al-Kholood Club dopo due anni a Madrid

Nuova avventura per l'esterno offensivo classe 2002, al Getafe dal 2024: l'ispano-guineano ripartirà dalla Lega saudita.

Il Getafe C.F. e l'Al-Kholood Club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Coba da Costa, che conclude così la sua esperienza da giocatore del Getafe dopo essere arrivato al club spagnolo nell'estate del 2024. Di seguito la nota ufficiale.

Il comunicato ufficiale degli Azulones

Coba è approdato al Getafe proveniente dall'UB Conquense con l'obiettivo iniziale di entrare a far parte della squadra riserve. Tuttavia, le sue prestazioni e le sue qualità hanno rapidamente attirato l'attenzione di José Bordalás, che ha iniziato a inserirlo nel giro della prima squadra. Durante la sua prima stagione, il giocatore ha alternato presenze tra la squadra riserve e la prima squadra, consolidando progressivamente il suo percorso all'interno del club. Nella seconda stagione è entrato stabilmente a far parte della prima squadra, prima di essere ceduto in prestito all'RSC Anderlecht al termine della finestra invernale di mercato, dove ha disputato la parte finale della stagione. Dal suo arrivo al Getafe C.F., Coba da Costa ha collezionato 39 presenze ufficiali tra LaLiga e Coppa del Re.

Il Getafe C.F. desidera ringraziare Coba da Costa per la professionalità, il lavoro e l'impegno dimostrati durante la sua permanenza nel club e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera professionistica".