Ufficiale Paul Onuachu torna al Trabzonspor. Il bomber nigeriano dice addio al Southampton

Il Trabzonspor ha annunciato ufficialmente il ritorno di Paul Onuachu, centravanti nigeriano che aveva già vestito la maglia del club nella stagione 2023/24 in prestito. L'accordo con il Southampton è stato raggiunto e l’operazione è diventata definitiva, segnando il primo grande colpo della squadra turca in vista della nuova stagione della Süper Lig.

Onuachu, 31 anni, aveva lasciato un ricordo indelebile tra i tifosi grazie alle sue prestazioni e al suo carisma. Nonostante un rendimento non esaltante con il Southampton (4 gol in 40 presenze totali), l’esperienza in Turchia lo aveva rilanciato, convincendo la dirigenza del Trabzonspor a puntare nuovamente su di lui.

Il giocatore ha voluto salutare i tifosi con un messaggio affettuoso: "Mi siete mancati. So che anche io vi sono mancato. Sono tornato, più forte, più pronto, con più voglia di segnare. Abbiamo ancora qualcosa da fare. Bize her yer Trabzon" (Per noi, ovunque è Trabzon, ndr).

Anche il Southampton ha confermato la cessione attraverso una nota ufficiale, ringraziando Onuachu per l’impegno mostrato durante la sua permanenza in Inghilterra e augurandogli il meglio per il futuro. Il Trabzonspor accoglie così uno dei suoi beniamini per affrontare con rinnovate speranze la stagione. Onuachu è pronto a scrivere il secondo capitolo della sua storia in Turchia.