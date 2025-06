Ufficiale Cittadella, Iori torna a casa. Dal 1° luglio sarà il nuovo allenatore della formazione veneta

vedi letture

Serie C

Oggi alle 12:24 Serie C

La notizia era già nell'aria, e dopo l'addio con la Casertana era solo questione di ufficialità da dare. Un'ufficialità che è adesso arrivata, perché il Cittadella ha fatto sapere che l'ex capitano granata Manuel Iori è il nuovo tecnico del club, retrocesso in Serie C al termine della passata stagione sportiva; l'incarico, ovviamente, partirà dal prossimo 1° luglio.

Di seguito, il comunicato:

"339 volte con questa maglia, nessuno come lui.

L’A.S. Cittadella comunica che MANUEL IORI dal 1º luglio sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Cittadella.

Bandiera da giocatore, in campo nei momenti più entusiasmanti e alti della storia recente del Cittadella, Iori guiderà i granata dalla panchina nella prossima stagione di Serie C.

Nato a Varese nel 1982 Manu ha vestito la nostra maglia dal 2006 al 2009 e dal 2015 al 2021.

L’incredibile promozione di Cremona, la cavalcata trionfale in Lega Pro e le due finali di Verona e Venezia.

Terminata la carriera da calciatore Iori ha guidato nella due stagioni successive la Primavera del Citta.

Esperienze poi a San Giuliano (C) e a Bolzano (Primavera Sudtirol) per passare alla Casertana (C) nel campionato 2024/25.

A Manuel il nostro grande in bocca al lupo, sicuri che dalla panchina saprà guidare come faceva in campo il Cittadella nel migliore dei modi".