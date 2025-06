Ufficiale Il Leicester cambia dopo la retrocessione: van Nistelrooy lascia la guida delle Foxes

Il Leicester City Football Club e Ruud van Nistelrooy hanno annunciato di comune accordo la risoluzione del contratto dell’allenatore olandese con effetto immediato. Van Nistelrooy, arrivato a novembre 2024, ha guidato la prima squadra in un periodo particolarmente delicato. Nonostante le difficoltà (appena 5 vittorie in 27 partite), ha affrontato il ruolo con grande professionalità, integrità e dedizione verso gli obiettivi della società, distinguendosi anche per l'inserimento di diversi giovani talenti provenienti dal settore giovanile nella rosa della prima squadra.

In una nota ufficiale, il club ha voluto ringraziare l’ex attaccante del Manchester United per il suo lavoro, augurandogli il meglio per il futuro. "Ruud lascia il Club con il rispetto e la gratitudine di tutti noi per l’impegno e il lavoro svolto". si legge nel comunicato.

Da parte sua, Van Nistelrooy ha salutato con eleganza: "Desidero ringraziare personalmente i giocatori del Leicester, lo staff tecnico, l’Academy e tutti coloro con cui ho lavorato per la professionalità dimostrata durante la mia esperienza al club. Ringrazio anche i tifosi per il loro supporto e auguro al Leicester tutto il meglio per il futuro". Nel frattempo, la preparazione per la nuova stagione in Championship proseguirà come da programma, con l’inizio del pre-campionato previsto per lunedì 30 giugno. La nomina del nuovo allenatore sarà annunciata a breve.