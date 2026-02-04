Pogba tagliato dalla lista UEFA. Il dg del Monaco: "Non sappiamo quando tornerà"

Paul Pogba non è nella lista UEFA del Monaco per la seconda parte della Champions League. In merito si è espresso il direttore generale del club, Thiago Scuro, che circa un ritorno in campo del centrocampista ha dichiarato:

"Non c'è una risposta chiara. L'intero reparto medico è concentrato sulla ricerca di soluzioni. Come per qualsiasi infortunio, il primo passo sarà tornare in campo, poi continuare ad allenarsi per recuperare la forma fisica necessaria per giocare". Pogba è stato rimosso dalla lista assieme a Mohammed Salisu e Takumi Minamino, anch'essi infortunati. Al loro posto Krépin Diatta, Wout Faes e Simon Adingra.

La scommessa Pogba per il Monaco si sta rivelando fin qui un fallimento. L'ex Juventus, che ha firmato un contratto fino al 2027, è sceso in campo in sole tre occasioni giocando complessivamente 30'. L'ultima apparizione il 5 dicembre, contro il Brest. Poi un infortunio al polpaccio che lo sta tenendo ancora fuori.