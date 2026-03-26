Monaco, si rivede Pogba: l'ex Juve va in gol in amichevole contro il Brentford

Con la settimana internazionale in corso, alcuni club hanno organizzato delle amichevoli per mantenere il ritmo partite. Una delle più prestigiose è quella fra Monaco e Brenford, partita vinta dagli inglesi per 1-2. Una notizia positiva però, fra i monegaschi, c'è ed è la rete di Paul Pogba.

Il club ha postato le immagini dei gol della partita sul suo account X e l'ex Juve è stato abile a trovare la rete con un bel tiro dal limite dell'area. Arrivato nel Principato a luglio, Pogba non ha praticamente trovato spazio anche a causa di una condizione fisica approssimativa: solo 30 minuti per lui spalmati in 3 gettoni a cavallo tra la fine di novembre e inizio dicembre. L'ultima apparizione è del 5 dicembre, 21 minuti contro il Brest. Poi un nuovo stop per un infortunio al polpaccio.