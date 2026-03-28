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Pogba, allenamento con la tuta dell'Argentina e ritorno al gol per l'ex Juventus

Pogba, allenamento con la tuta dell'Argentina e ritorno al gol per l'ex Juventus
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:26Calcio estero
Alessandra Stefanelli

Dopo anni complicati, Paul Pogba prova a rilanciarsi con la maglia del Monaco, anche se il suo momento resta difficile tra problemi fisici e scarso impiego.

Il centrocampista francese, protagonista del trionfo al Coppa del Mondo FIFA 2018 con la Francia, ha recentemente attirato l’attenzione per un dettaglio curioso: durante la sosta per le nazionali si è allenato indossando la tuta della Argentina. Un’immagine insolita, soprattutto considerando il suo passato e la rivalità tra le due selezioni.

Pogba si è allenato insieme a Ansu Fati, mostrando segnali di ripresa dopo l’ennesimo stop muscolare che finora lo ha limitato a pochi minuti stagionali. Il suo Monaco, inoltre, lo ha escluso dalle ultime sfide di Champions League, poi conclusesi con l’eliminazione contro il Paris Saint-Germain.

Non è la prima volta che Pogba mostra affinità con il calcio argentino: in passato ha indossato la maglia del Boca Juniors, regalo di Juan Román Riquelme, dichiarando apertamente il fascino per il tifo della Bombonera. In un’altra occasione si era allenato anche con la maglia del River Plate di Juan Fernando Quintero.

Intanto, arriva un segnale positivo: Pogba è tornato al gol in un’amichevole contro il Brentford. Una rete simbolica, la prima dopo anni difficili, che potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase per la sua carriera.

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