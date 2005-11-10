Il Real Madrid decide prima della scadenza: rinnovo per Courtois, intesa vicina

Il Real Madrid e Thibaut Courtois avanzano a braccetto verso il rinnovo fino al 30 giugno 2028. Come rivelato da MARCA, il club ha accelerato le trattative per prolungare un contratto con scadenza nel 2027 - al termine della stagione - per il portiere belga e le parti ora sarebbero vicini a raggiungere un'intesa affinché il giocatore possa rimanere all'ombra del Santiago Bernabéu per una stagione ulteriore.

La scelta

A 34 anni, il club madrileno non si snatura e rispetta la "regola" dei calciatori esperti: una volta superati i 30 anni, il Real solitamente rinnova di anno in anno i giocatori. Nel caso di Courtois, la società spagnola ha preferito non attendere la fine della stagione per confermare la fiducia nel belga. Con un contratto fino al 2028, dunque, l'ex Chelsea rimarrebbe nei blancos fino a 36 anni e raggiungerebbe il traguardo di un decennio trascorso a Madrid.

Nel percorso

Arrivato nel 2018 proveniente dai Blues, lasciata la Premier League, è diventato fin da subito il guardiano per eccellenza dei pali del Real, con 3 titoli di Liga e 2 Champions League. Le sue parate mozzafiato, di puro istinto o riflessi ma anche di estremo tasso di difficoltà tecnico, hanno fatto sobbalzare dalle sedie milioni di tifosi blancos. Con Courtois blindato, il club spagnolo cercherà di portarsi avanti nella ricerca del futuro sostituto tra i pali. Ma almeno nel presente e nell'immediato futuro il Madrid potrà contare sul portiere belga.