Real Madrid, la rivelazione Pitarch: "Valverde e Brahim mi hanno aiutato a integrarmi"

Sta trovando spazio tra i grandi grazie alle assenze delle ultime settimane e non sembra voler sprecare l’occasione. Thiago Pitarch, appena 18 anni, si sta ritagliando minuti importanti con il Real Madrid e ha raccontato le emozioni del suo arrivo in prima squadra in un’intervista concessa a Marca.

Il giovane centrocampista ha spiegato come tutto sia nato all’improvviso: “È successo durante un allenamento. Mi hanno detto che il Real Madrid era interessato a me e non ho esitato. Ho detto ai miei genitori: ‘Sì, andiamo’. È successo tutto molto in fretta perché non c’era molto da pensarci”.

Pitarch ha poi parlato anche dell’impatto con lo spogliatoio dei blancos, sottolineando l’aiuto ricevuto dai compagni più esperti: “Penso di essermi integrato bene nel gruppo, soprattutto con Valverde e Brahim. Con gli spagnoli parlo di più, ma entrambi mi aiutano tanto durante le partite. Mi dicono di stare calmo, di giocare come so fare, di lottare e di non avere paura con la palla tra i piedi”.