Spagna o Marocco? Il talento del Real Madrid Pitarch rompe il silenzio e si sbilancia

Lieta scoperta del Real Madrid di Alvaro Arbeloa, Thiago Pitarch ha già disputato otto partite con la maglia del Real Madrid: il classe 2007 sta convincendo pienamente e confermando le ottime sensazioni avute dal suo allenatore nel corso di una stagione costellata di impegni, competizioni e corsa al titolo della Liga. Nato in Spagna ma di origini marocchine da parte di suo nonno, avrebbe l'idoneità a giocare per entrambe le Nazionali, ma il ragazzo ha parlato.

Pitarch si è espresso per la prima volta sulla sua volontà di voler vestire la maglia della Roja in futuro: "Sono molto felice di tutto ciò che sto vivendo. Gioco con il mio club e con la nazionale", a proposito degli impegni correnti con la Spagna U19. Come dimostrato dalla sua presenza nella vittoria contro la Slovenia U19 (4-0). "Ovviamente, il mio sogno è esordire nella nazionale maggiore e vincere un primo titolo. Lavoro per questo".

"Se sono qui è perché voglio arrivarci, un passo alla volta. Ho sempre lottato per questo, è un sogno che sto realizzando", ha assicurato il centrocampista del Real Madrid in un'intervista concessa alla RFEF. Il messaggio è stato lanciato, il CT De La Fuente avvisato a distanza. Mentre il Marocco dovrebbe rimanere a bocca asciutta, già in seguito alla convocazione nell'Under 19 delle Furie Rosse il tecnico della Nazionale maggiore si era pronunciato così: "Rispettiamo pienamente chiunque decida diversamente e preferisca giocare per un altro Paese, augurandogli il meglio, ma sono molto felice che Thiago abbia scelto di indossare la nostra maglia".