La Spagna incassa due sì: Thiago Pitarch e Mosquera vogliono vestire la maglia della Roja

Il futuro internazionale di Thiago Pitarch sembra ormai indirizzato. Il giovane centrocampista del Real Madrid, classe 2006, ha deciso di rappresentare la Spagna, nonostante il forte interesse del Marocco. A confermarlo è stato il commissario tecnico della Roja, Luis de la Fuente: “La grande notizia è che Thiago vuole giocare per la Spagna, come Mosquera. Questo ci rende molto felici". Una presa di posizione chiara, che rafforza il legame tra il talento emergente e la selezione iberica.

Pitarch si è messo in luce nelle ultime settimane, esordendo in prima squadra lo scorso 17 febbraio e conquistando rapidamente spazio, fino a partire titolare negli ottavi di Champions League contro il Manchester City. Un’ascesa rapida che non è passata inosservata. Per il raduno di marzo, il centrocampista è stato convocato con l’Under-19, anche se in passato aveva già avuto esperienze con l’Under-21. "Rispettiamo chi decide di rappresentare un altro Paese, ma siamo molto contenti della sua scelta", ha aggiunto De la Fuente riferendosi probabilmente a Brahim Diaz.

Nonostante ciò, un cambio di nazionale resta teoricamente possibile. Secondo il regolamento FIFA, un giocatore può ancora optare per un’altra selezione se non ha disputato partite ufficiali con la nazionale maggiore. Dal 2021, inoltre, le norme sono state rese più flessibili. Un esempio recente è proprio quello di Brahim Díaz: dopo aver vestito la maglia della Spagna in amichevole, ha scelto il Marocco nel 2024, diventando poi campione d’Africa (a tavolino).