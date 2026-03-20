Spagna, la Federazione frena l'ascesa di Pitarch: niente U21, giocherà ancora con l'Under-19

Thiago Pitarch non figura nella lista dei convocati della Spagna Under 21 per gli impegni di marzo, una decisione presa dalla RFEF nell’interesse della crescita del giocatore. Il giovane talento del Real Madrid, già protagonista con la prima squadra, rientrava nei piani di David Gordo per la Under 21, ma alla fine giocherà con l'Under 19, in una fase decisiva per la qualificazione agli Europei 2027.

La squadra di Paco Gallardo affronterà un girone impegnativo contro Slovenia (25 marzo), Finlandia (28 marzo) e Paesi Bassi (31 marzo), in cui sarà in palio la partecipazione al torneo continentale. L’attenzione della federazione è stata rivolta proprio a questa competizione, considerata cruciale per il percorso internazionale del centrocampista.

Nonostante ciò, l’assenza dall'Under 21 sorprende, considerando che molti si aspettavano che Pitarch potesse addirittura fare il salto nella nazionale maggiore. Il ragazzo, classe 2007, aveva già attirato l’attenzione di Xabi Alonso ma il suo esordio ufficiale è arrivato con Alvaro Arbeloa; da allora il giovane ha continuato a imporsi, mostrando qualità da protagonista anche in Champions League. Pitarch dovrà ora concentrarsi sull’Under 19, ma il percorso tracciato con il Real Madrid e le precedenti convocazioni lasciano intendere che un futuro approdo nella Spagna maggiore è soltanto rimandato di qualche mese, non escluso.