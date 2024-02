Ufficiale Ritorno in Europa per Offor. Il nigeriano lascia il Montreal e si accasa in Bulgaria

Ritorno in Europa per l’attaccante Chinonso Offor del CF Montreal, club di proprietà della famiglia Saputo, che dopo cinque reti in 36 presenze con la maglia dei canadesi nell’ultima stagione vola in Bulgaria per vestire la maglia dell’Arda Kardzhali fino al termine della stagione con il club bulgaro che vanterà un'opzione per l'acquisto del calciatore.

Offor ha già giocato in Europa con le maglie di Daugavpils (10 reti e tre assist in 23 presenze) e RFS (sei reti e quattro assist in 17 gare) in Lettonia e con quella dello Zulte Waregem (un gol in sedici presenze).