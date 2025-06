Ufficiale Francia U21, avanti con l'attuale commissario tecnico: Baticle rinnova fino al 2027

È arrivata l’ufficialità: Gerald Baticle proseguirà alla guida della Francia Under 21 fino a luglio 2027. L’annuncio è stato dato questo venerdì dalla Federation Française de Football, che ha rinnovato la fiducia nel tecnico ex Angers per altre due stagioni.

Attualmente impegnato in Slovacchia con i Bleuets nella fase finale dell’Europeo U21 del 2025, Baticle ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo: “Sono molto orgoglioso e onorato di continuare questa missione. Ringrazio la Federazione e il presidente per la fiducia: affronterò i prossimi anni con grande determinazione”.

Parole condivise anche dal presidente della FFF, Philippe Diallo, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto finora dal tecnico: “Il suo primo obiettivo era qualificarsi a Euro 2025 e aiutare i giovani a crescere per ambire alla nazionale maggiore. Ha portato a termine la missione in modo eccellente e vogliamo proseguire con ambizione fino a Euro 2027”.