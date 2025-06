Ufficiale Wolverhampton, colpo da 25 milioni: dal Celta Vigo arriva il trequartista Fer Lopez

Il Wolverhampton apre il proprio mercato estivo con un colpo in prospettiva: è ufficiale l’arrivo di Fer Lopez dal Celta Vigo. Il centrocampista offensivo spagnolo si unisce ai Wolves per una cifra iniziale di 19,6 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro), che potrebbe salire fino a 21,3 milioni di sterline (25 milioni di euro) tramite bonus e clausole legate al rendimento. Le cifre le dà Sky UK.

Classe 2003, Fer Lopez è considerato uno dei profili emergenti del calcio iberico. Trequartista dotato di visione di gioco, tecnica e capacità d’inserimento, il 21enne rappresenta il primo rinforzo estivo per il club inglese, che punta su di lui per aggiungere qualità e creatività alla zona nevralgica del campo.

Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, legandosi al Wolverhampton fino al 2029. Una chiara dimostrazione di fiducia da parte della dirigenza, che crede nelle potenzialità del giovane talento spagnolo per contribuire in modo significativo al nuovo corso della squadra in Premier League.