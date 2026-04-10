Robertson, cuore in gola: "Addio al Liverpool? Sarà una delle cose più difficili mai fatte"

Se a gennaio le avance del Tottenham non l'hanno fatto desistere, nonostante l'affare da 5 milioni intavolato con il Liverpool, stavolta Andrew Robertson è arrivato al capolinea. Al termine della stagione e della Premier League saluterà dopo 9 anni intensi e altrettanti trofei sollevati in cielo con la maglia dei Reds, in attesa di scoprire quale sarà la sua prossima meta in carriera, a 32 anni. Ma sui social ha voluto trasmettere un messaggio ai tifosi di Anfield: "Dire addio a questo club e ai tifosi sarà una delle cose più difficili che io abbia mai fatto", l'esordio del terzino sinistro.

"Ma ci sarà un tempo per questo, per le riflessioni e per tutto ciò che ne consegue, e quel momento sarà a maggio. Fino ad allora, si lavora come sempre. Darò tutto, ogni singolo giorno, fino all'ultimo fischio finale". Insomma, testa al finale di stagione, sebbene dire addio a quella che è stata casa sua per nove stagioni probabilmente gli spezzerà parte del cuore. Una volta chiuso il matrimonio, Robertson potrà firmare da svincolato con qualsiasi altro club, mentre in estate lo attende il Mondiale con la Scozia.

È stato il Liverpool per primo ad anticipare l'addio di Robertson in giornata tramite comunicato ufficiale: "Dopo nove stagioni di enorme successo ad Anfield, il capitano della Scozia lascerà il club alla scadenza del suo contratto quest'estate. Se ne andrà come una vera leggenda del Liverpool, dopo aver giocato un ruolo fondamentale nei successi degli ultimi anni nel corso delle sue 373 presenze collezionate finora. Acquistato dall'Hull City nel 2017, Robertson ha vinto due titoli di Premier League, una Champions League, la FA Cup e due Coppe di Lega, oltre alla Coppa del Mondo per Club FIFA, la Supercoppa UEFA e il Community Shield. Tuttavia, le celebrazioni per l'eredità lasciata da Robertson al Liverpool sono ufficialmente rimandate fino alla conclusione della stagione, poiché il numero 26 è totalmente concentrato sull'aiutare i Reds a chiudere l'annata 2025-26 nel miglior modo possibile".